俳優・グラビアアイドル・アイドルとして活動する豊田ルナさんのSPA!グラビアン魂デジタル写真集「豊田ルナぬくもりを感じる」がリリース。誌面カットが公開されました。温泉旅館を舞台に、豊田さんの艶めかしい魅力が凝縮された1冊です。【写真】豊田ルナさんの貫禄ヒップ攻めたビキニで開脚ポーズ写真集の舞台は温泉旅館。公開されたカットでは、豊田さんはフォーマルジャケットにタイトなニットインナーを合わせ、身体のラ