オレはケンゴ。カスミに同居を断られ、同僚に愚痴ったオレ。「ひどい嫁だな」と同調してくれるかと思いきや、「そりゃそうなるよ」と返されてしまった。仲良しなんだから、絶対うまくいくはずなのに……。「これからも仲良くしたいから」と断られたと話すと、同僚はカスミをベタ褒め。自分の都合でなく先々を心配した断り方だと話し、「その決断を尊重してやれ」と言われた。しかしオレは同僚の言葉にまったく納得できなかった。オ