山形県東根市の土田正剛市長が、次期市長選挙に出馬しない意向を正式に発表しました。 【写真を見る】「今期28年を区切り」東根市・土田正剛市長次期市長選の不出馬を正式に表明（山形） これは、きょう開かれた東根市議会本会議であきらかにされたものです。土田市長は発熱による入院できょうの議会を欠席しています。 議会の代表質問の中で、鈴木敬一副市長が今年９月４日に任期満了となる東根市長選挙について、土田市長が