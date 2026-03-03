3日から肝付町のボウリング場で女子のプロボウリングの大会が始まりました。選手たちはストライクを連発。会場に駆け付けた多くの観客をプロの技で魅了しました。肝付町の笠之原ボウリングセンターで始まった「レディースプロボウリングトーナメント」。今シーズンの女子の開幕戦で、県内での開催は2年連続です。36人のプロボウラーが鹿児島に集結し優勝賞金の300万円を含む総額1200万円の賞