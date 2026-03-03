◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラD）5日開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合を行った。初回2死無走者から、3番に入った鈴木誠也外野手（カブス）が左中間へ特大の先制ソロを放つと二塁を回ったところで、右手を“シャカシャカ”回しながら左手を添えてお茶をたてるポーズを披露した。ベンチのナインも右手を回し