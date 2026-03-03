お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが3日、都内で行われた映画『ウィキッド 永遠の約束』舞台あいさつ付き日本語吹替版最速上映イベントに登壇した。タイトルにちなみ、人生において、“永遠にこれだけは変わらないでほしいこと”について語った。【全身ショット】相変わらず綺麗…！ママになった高畑充希ゆりやんは「自分」と回答。「最近、恋愛心理学のYouTubeを毎日見ているんです。“恋愛がうまくいくためには”ということ