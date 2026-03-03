タレントのIMALU（36）が3日、自身のインスタグラムを更新。奄美大島の自宅の一部を披露した。IMALUは「明日放送『上田と女が吠える夜』“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」と、4日に放送される番組を紹介。そのうえで「私は持ち家派として奄美のお家のお話ししてますさりげなく映ってるかもしれない(!?)バルーも見つけてね！」と投稿した。IMALUは22年から東京と奄美大島の二拠点生活を送っており、奄