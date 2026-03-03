高市総理は3日、旧統一教会との接点について、インタビューを受けるなど、これまでに5回あったと明らかにしました。共産党辰巳孝太郎 衆院議員「当初の自民党の報告には、2001年の1回という、そういう報告だったと思います。2004年からの5回の世界日報でのインタビュー、それにこたえたということをお認めになるということでよろしいですね」高市総理「旧統一教会の関係と知らずに、取材もインタビューも受けております。月