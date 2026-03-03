法務省は3日、大阪府や滋賀県で1982年に不動産会社の社長と専務を殺害し、現金などを奪ったとして強盗殺人罪などで刑が確定した山野静二郎死刑囚（87）が、多臓器不全のため死亡したと発表した。確定死刑囚は102人となった。法務省によると山野死刑囚は2日、収容先の大阪拘置所で朝食後に腹痛を訴え、午後に腸閉塞の疑いで病院に救急搬送された。3日午後1時50分ごろに死亡が確認された。確定判決によると、82年3月、自身の会