高市首相は３日の衆院予算委員会で、自民党議員にカタログギフトを贈った問題について「批判を受けるのであれば、法律には抵触しないが、慎みたい」と述べた。中道改革連合の落合貴之氏が「政治家同士の贈答をやめれば、政治資金を減らせるのではないか」と質問したのに答えた。首相は「考えに考えに考えたあげく、自民党総裁でもあるので、かなり例外的なことをした」と改めて釈明した。