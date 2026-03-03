女優宮沢りえが１日にＳＮＳ投稿した黒ドレスが話題となっている。「私の最もエモーショナルな写真＃ｂｏｔｔｅｇａｖｅｎｅｔａ＠ｌｏｕｉｓｅ＿ｔｒｏｔｔｅｒ＿」と記し、ロングドレスの左側の肩ひもがずり落ちて、ドレスが脱げそうに見える。ネットで話題となり「肩紐でザワザワ」「ドレスの肩紐が気になってしょうがない」「ハラハラドキドキ」「わざとなん？」と反応する投稿が集まっている。