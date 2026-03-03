【その他の画像・動画等を元記事で観る】中島美嘉が、TVアニメ『淡島百景』のエンディング主題歌を担当することが決定した。「光」と題された新曲の一部は、本日公開されたアニメの第3弾PVで聴くことが出来る。＜中島美嘉コメント＞この度、淡島百景のエンディング曲を担当させていただけることをとても嬉しく思います。この曲には、「迷いながらも、進んだ道の先に必ず光があるよ」「どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい