ボクシングの元日本女子ミニマム級王者である鈴木なな子がソフトバンク―ヤクルトのオープン戦（３日＝みずほペイペイ）で試合前始球式を行った。マウンドから投じた球は見事なストライク投球となり捕手のミットに収まった。初めての始球式にも「（ボクシングの）自分の試合よりも全然緊張しなかった。（球場が）広すぎてお客さんの顔が見えないから、逆に緊張しないんだなと思いました」と強心臓ぶりを発揮した。また、野球