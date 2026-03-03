決算書を粉飾し銀行から約2億円の融資金をだまし取ったとして、逮捕・起訴されていた金沢市の運送会社の元代表らが、新たに2億円をだまし取っていたとして再逮捕されました。詐欺の疑いで再逮捕されたのは、2023年に経営破綻した金沢市の運送会社アペックスの当時の代表取締役だった61歳の男と総務部長を務めていた60歳の男の2人です。2人は去年、粉飾した決算書を石川県内の銀行に提出して融資を申し込み、約2億円をだまし取った