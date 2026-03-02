【その他の画像・動画等を元記事で観る】2020年1月22日にソロアーティストとしてデビューしたLiyuuが、昨年開催されたアーティストデビュー5周年ツアーのドキュメンタリー『Liyuu Concert TOUR 2025「Thankful｜Anniversary」〜Tour Documentary〜』を、3月2日にリリース。今回は、東京と大阪の日本公演、そして中国での3公演のドキュメンタリー映像とインタビューが収録されている本作品の見どころなどを語ってもらった。また、Li