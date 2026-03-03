【モデルプレス＝2026/03/03】元AKB48で声優の上村彩子が3月3日、自身の公式X（旧Twitter）にて、第1子を出産したことを報告した。【写真】元AKB、第1子の小さい手と手繋ぎショット◆上村彩子、第1子出産発表上村は「先日、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告。第1子の顔と小さな手を握る写真を添えながら「多くの方々のサポートをいただき無事出産できたことを、心より感謝申し上げます」と周囲への感謝をつづった。「