岡山・新庄村役場 岡山県新庄村は3日、運転免許の更新手続きが未了のまま公用車と私用車を運転した女性職員に懲戒処分を行ったと発表しました。 2月27日付で減給100分の10・1カ月の懲戒処分を受けたのは、新庄村産業建設課主事の40代の女性職員です。女性職員の所属長（課長）も戒告処分を受けました。 新庄村によりますと、女性職員は2025年12月の誕生日に運転免許の有効期限を迎え、2026年1月11日までに更新手続きをす