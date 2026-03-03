「桃の節句」の3月3日、福岡市博多区の幼稚園では、ユニークな「ひな祭り」が開かれました。ひな人形になって、ひな壇に並んだのは園児たちです。 ■八木菜月アナウンサー「こちらでは、ひな人形に扮した園児たちがひな壇に上がって、ひな祭りが行われています。」福岡市博多区の玉水幼稚園では、3月生まれの園児たち16人が、ひな人形にふんして「ひな祭り誕生会」が開かれました。■ひな祭りの歌「おはなをあげま