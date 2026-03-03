消費者物価指数（HICP・概算値速報）（2月）19:00 結果0.7% 予想0.5%前回-0.6%（前月比) 結果1.9% 予想1.7%前回1.7%（前年比) 結果2.4% 予想2.2%前回2.2%（コア・前年比)