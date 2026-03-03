Amazonにて、新生活セールの先行セールが実施中。編集部が15時45分に確認したところ、プライベートブランド「by Amazon」の無洗米「会津産 コシヒカリ 5kg」が11％ OFFで販売されているほか、各地の国産米もセール対象となっている。 by Amazon 会津産 コシヒカリ 無洗米 5kg 令和7年産4,995円11％ OFF 米 5kg 新潟県産 コシヒカリ 令和7年産5,175円10％ OFF 【無洗米】米 10kg