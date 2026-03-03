◆ＷＢＣ強化試合阪神ー日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）がスタメン出場し、会心のアーチを描いた。初回２死の場面だ。伊藤の投じた４球目、外角１４１キロ直球を完璧に捉え左翼席に運んだ。飛距離１３０・８メートルの特大の一発。ダイヤモンドを一周しながらお茶をたてるような新しいセレブレーションも見せた。２３年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では代表に