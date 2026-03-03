◆ＷＢＣ強化試合阪神ー日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）が「３番・中堅」でスタメン出場した。名前がコールされると、京セラドームは歓声に包まれた。カウント２ボール１ストライクから伊藤のまっすぐを左翼席へ。１３０メートル超の特大アーチとなり、ダイヤモンドを一周しながらお茶をたてるような新しいセレブレーションも見せた。初回２死。伊藤の投じた４球目、外角１４１キ