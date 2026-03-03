◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日、強化試合・阪神戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の１打席目は阪神先発・伊藤将司投手の初球の真ん中カーブを引っかけて一ゴロに倒れ、球場からはため息が漏れた。打席に向かう際には、阪神・藤川監督に一礼。メジャーでもルーティーンとする敵将へのあいさつは日本でも欠かさなかった。大谷は前日のオリック