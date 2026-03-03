©ABCテレビ 浜田雅功の司会で、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の６つのチェックを受ける「芸能人格付けチェックBASIC春の３時間半スペシャル」。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的なこと」、「当たり前のこと」がわかっているかをチェックする。 春の３時間半スペシャルには、俳優、野球、アーティストなど様々なジャンルから、豪華一