NPBエンタープライズは2月26日、コナミデジタルエンタテインメント、ソニーとの3社共同事業として、日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ『NPB+（プラス）』の正式サービスを開始した。【実際の画面】こんなデータまで…プロ野球速報アプリ『NPB+（プラス）』『NPB+』は、NPB公認の信頼性と、ソニーのグループ会社であるHawk-Eye Innovations（ホークアイ）のトラッキングデータ、そしてコナミデジタルエンタテインメン