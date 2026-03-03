きょうはひな祭りです。砺波市の認定こども園では園児が、ひな人形の衣装を着た保護者や園の先生と「桃の節句」を祝いました。きょう、砺波市の庄東認定こども園の子どもたちの前に現れたのは……内裏雛や三人官女たち。雅な衣装を身にまとっているのは保護者や園の先生などです。このひな祭りは、県神社庁が子どもたちに日本文化に触れ郷土愛を育んでもらおうと、県内の保育園などで行っています。園児たちは、雅楽を聞きながら「