太平洋戦争の空襲被害者らでつくる全国空襲被害者連絡協議会（空襲連）が3日、東京都内で記者会見を開いた。東京大空襲で母と弟2人を亡くした河合節子さん（86）は、民間人の救済法案について「これ以上の先延ばしは許されない。今国会で成立を」と求めた。政府は旧軍人・軍属に恩給などを支払う一方、空襲被害を受けた民間人には補償していない。法案は超党派の国会議員でつくる「空襲議連」がまとめた。空襲などで身体や精