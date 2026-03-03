西前頭12枚目・朝乃山（32＝高砂部屋）が3日、大阪市内で春場所（8日初日・エディオンアリーナ大阪）の激励会に臨んだ。近大時代を過ごした大阪では2年ぶりの激励会。1年前は左膝に大けがを負い、三段目まで番付を落としての復帰場所だったため激励会は開けなかった。あいさつで「先場所はふがいない成績だった。春場所では優勝を目指します」と19年夏場所以来7年ぶりの幕内優勝への意欲を語った。この日は高砂部屋で稽古した