（台北中央社）外交部（外務省）の呉志中（ごしちゅう）政務次長は3日、米軍やイスラエル軍と交戦するイランによる周辺国への無差別攻撃について非難すると語った。一方、現地の在留者の退避については、現時点では計画は策定していないと語り、安全な場所にとどまり、閉鎖されている空域が開放されてから現地を離れるよう呼びかけた。立法院（国会）で報道陣の取材を受けた呉次長は、在留者の安全が最も重要とした上で、代表処（