3日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比2020円安の5万4130円と急落。日経平均株価の現物終値5万6279.05円に対しては2149.05円安。出来高は1万3298枚となっている。 TOPIX先物期近は3651.5ポイントと前日比116ポイント安、TOPIXの現物終値比は120.67ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物