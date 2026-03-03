2026年3月2日、中国メディアの第一財経は、中東情勢の緊迫化が世界の天然ガス価格を急騰させる一方、中国の供給面への影響は全体として限定的だとする業界の見方を報じた。記事は、イランによるホルムズ海峡封鎖の宣言とそれに伴う安全上のリスクにより、海峡周辺の大部分の液化天然ガス（LNG）運搬船が減速または停泊を余儀なくされ、同海域のLNG輸送が事実上の停止状態に陥ったと紹介した。そして、たとえ紛争が短期間で終結した