熊本県益城町の広安西小学校の子どもたちが一生懸命につくっているのは紙飛行機。 ある人への誕生日プレゼントなんです。 【写真を見る】麦わらの一味「サンジ」お誕生日おめでとう！ 熊本地震 2016年生まれの小学3年生がお祝い熊本 それは…？ 小学生たち「サンジ、お誕生日おめでとう」 人気漫画「ワンピース」に登場するキャラクター、コックの「サンジ」です。 サンジをはじめとした「麦わらの一味」の銅像