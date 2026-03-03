高市早苗首相は3日の衆院予算委員会で、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と関係が深いとされる世界日報のインタビュー取材に5回応じた経験があると明らかにした。自民党には報告済みだとし「教団と関係があると知って取材を受けたわけではない」と釈明した。共産党の辰巳孝太郎氏に対する答弁。取材は1994年から2001年にかけて実施されたと説明。首相はこれまで、01年に教団と関係があるとされる月刊誌「ビューポイント」の