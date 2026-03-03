所属先の社員交流会で贈られたケーキを手に、撮影に応じるフィギュアスケート男子の佐藤駿＝3日、東京都内ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子で銅メダルを獲得した佐藤駿（エームサービス・明大）が3日、東京都内で取材に応じ、25日開幕の世界選手権（プラハ）へ「メダルを獲得できるように、自信を持って頑張りたい。五輪よりいい演技がしたい」と抱負を語った。初出場の昨年は6位だった。いずれも自己ベス