傷害致死などの罪に問われた男2人に、津地裁は3日、懲役10年の判決を言い渡しました。今村健一郎被告(44)と丹羽正和被告(43)は2024年2月、今村被告が経営していた飲食店で、元従業員の尾谷純一さん(当時53)の頭をダンベルで殴るなどして死亡させた傷害致死の罪などに問われていました。起訴内容について、これまでの裁判で今村被告は「暴行罪」、丹羽被告は「傷害罪」にとどまると主張していましたが、検察側はそれぞれに懲