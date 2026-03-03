小学館のスマホアプリ「マンガワン」に連載されていた『常人仮面』の原作者、一路一こと山本章一氏による過去の性加害が明らかになり、作品が配信停止となった問題。説明もなくペンネームを変え、作品を連載していたとして、小学館も批判にさらされている。3月2日、同社は文書で、《「週刊少年ジャンプ」にて連載されていた『アクタージュ act-age』の原作を執筆していたマツキタツヤ氏が、八ツ波樹という別のペンネームでマン