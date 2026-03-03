乾燥まで任せたい共働き家庭を中心に、年々人気が高まっているドラム式洗濯機。各メーカーがAI制御や省エネ性能を磨いて、モデルごとの違いもより明確になってきています。 一方、“コンパクトドラム”と呼ばれる、本体幅や奥行が60?以内に収まり、賃貸住宅などの洗濯機置き場にも設置しやすいタイプや、国内の大手家電メーカー以外が手掛ける、機能や性能を抑え、リーズナブルな価格設定のモデルが続々と登場しています。