北山亘基が2日連続で円陣を担当野球日本代表「侍ジャパン」は3日、京セラドームで阪神と強化試合に臨む。試合前には恒例の円陣を行い、2日連続で北山亘基投手（日本ハム）が担当した。輪に加わった大谷翔平投手（ドジャース）は、前日と異なる新ポーズを見にすると、不思議そうな表情を浮かべていた。北山は2夜連続で円陣を担当した。前日の試合後には大谷から「明日、お前セレブレーション決めて発表しろ」と無茶ぶりされたこ