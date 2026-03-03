同性パートナーへの災害弔慰金支給の取り扱い状況災害で亡くなった人の遺族が受け取る「災害弔慰金」の支給対象について、全国の県庁所在市や政令市、中核市（87市区）の約3割に当たる24市で同性パートナーを含めるかどうかの検討が進んでおらず、方針も決めていないことが3日、共同通信の調査で分かった。支給に際してはパートナーであることを示す必要がある。自治体が関係を公的に認める「パートナーシップ制度」に基づく宣