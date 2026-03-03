押収されたサプリメント「瞬芽ブドウ種子iGS」＝2月、大阪府警本部サプリメントを「がんの抑制力がある」などと宣伝し販売したとして、大阪府警は3日、医薬品医療機器法違反の疑いで、健康食品販売会社「メリーマート」の代表五条俊明容疑者（76）＝大阪府箕面市＝ら男2人を再逮捕した。同社役員の男（62）も逮捕。全国で1万人超を対象に、約18億5千万円を売り上げたとみている。府警によるとサプリは「瞬芽ブドウ種子iGS」。2