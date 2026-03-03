お金が貯まらないという人の特徴として、空気が読めないということがあげられます。空気を読むスキルは、ビジネスでもプライベートでも役に立つスキルであり、お金持ちやセレブといわれる人は、「気が利く」「空気を読む」というスキルを大切にしています。気が利くと信頼を得られやすいビジネスやプライベートにおいて、信頼を得るということはコミュニケーションを取るのに大いに役立ちます。その信頼を得るのに、気が利く行動が