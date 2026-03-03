西武の渡邉勇太朗が4日、日本ハムとのオープン戦に先発予定だ。渡邉勇は球団を通じて「実戦では久しぶりの先発登板なので、立ち上がりや試合の組み立てを含め、先発としての感覚を一つひとつ思い出しながら投げていきたいと思います。前回は雨の中での登板でしたので、今回は今のコンディションでどれだけ球速やボールの質が出るのか、自分の状態をしっかり確認したいです」とコメント。渡邉勇は昨季、23試合・134回を投げ、