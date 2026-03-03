きょう正午ごろ、山形県長井市の砕石場で男性が大型の掘削機械に挟まれ死亡しました。 警察などによりますときょう正午ごろ、長井市寺泉の砕石場で５０代の男性が「大型の掘削機械に体を挟まれた」などと同僚から消防に通報がありました。 男性は重機の操作の補助をしていて、２台の大型掘削機械の間に挟まれたということです。 男性は救出され病院に運ばれましたが、その後死亡が確認されました。警察は労災事故とみて当時の状