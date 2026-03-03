出張先の名古屋市での宴席で酩(めい)酊(てい)し、接客した女性へのセクハラを認めた佐賀県有田町の松尾佳昭町長（52）は3日、町役場で記者会見し、4月7日告示、同12日投開票の町長選に、3選を目指して無所属で立候補する意向を表明した。昨年12月2日、自身のセクハラ行為で町議会から問責決議を受けて辞意を示したが、同月下旬には辞職によって行われる町長選の費用などを理由に撤回していた。