大とろ・うに・いくらも対象！ 高級寿司50種が3900円で食べ放題の特別企画が秋葉原で開催SNSで話題の『FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店』にて、高級寿司50種類が90分3900円で楽しめる「サンキュー食べ放題プラン」が3月2日から3月31日までの期間限定で開催されます。メインとなるのは“大とろ”や“うに”、“いくら”をはじめとした多彩な握りや軍艦。さらに“のり塩ポテト”や“竜田揚げ”などのサイドメニューも提供されます