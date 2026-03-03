2026年5月に、本州で初めてとなるトキの放鳥が行われます。環境省は、石川県能登地域でのトキの放鳥に向け、佐渡市でトキの順化訓練を開始しました。 佐渡市の野生復帰ステーションに到着したのは、放鳥候補となる20羽のトキです。トキは5月31日に石川県能登地域にある羽咋市で放鳥される予定で、本州での放鳥は初めてとなります。 まずは個体識別のため、トキに足環を装着し羽に色をつけました。その後、約3カ月にわ