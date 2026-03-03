約6100万円だまし取られる 特殊詐欺事件の被害が止まりません。 【写真を見る】50代女性 108回にわたり計6100万円だまし取られる 「あなたの携帯電話が不正に利用されている」 熊本 「あなたの携帯電話が不正にアクセスされている」と嘘をつかれ、熊本市の女性が約6100万円をだまし取られたと県警が発表しました。 被害に遭ったのは、熊本市内に住む50代の女性です。 県警によりますと、女性は去年10月中旬から11月下旬ごろ、