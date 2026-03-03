ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が3日、自身のインスタグラムを更新。NHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）へのサプライズ出演を報告した。この日、放送された第107回にサプライズ出演。主人公・松野トキ（郄石あかり）を診察する医師・薮井役。今年1月4日に放送された「豊臣兄弟！」初回でNHK大河ドラマ初出演。国民的2大ドラマ枠を制覇した。DAIGOは「DAIGOばけばけ出演！