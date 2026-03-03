3日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝157円台前半で取引された。午後5時現在は前日比43銭円安ドル高の1ドル＝157円41〜43銭。ユーロは63銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円28〜32銭。米国とイスラエルによるイランへの攻撃を受け、中東情勢緊迫化への警戒感が拡大。基軸通貨として信用力が高いドルへの「有事の買い」の動きが引き続き優勢だった。紛争の先行きは不透明で、エネルギーを輸入に頼る日本の貿易収支が悪化す