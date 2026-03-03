記者会見する北川進京都大特別教授（左）と坂口志文大阪大特任教授＝3日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ昨年ノーベル賞を受賞した坂口志文大阪大特任教授と、北川進京都大特別教授が3日、東京都内の日本記者クラブで記者会見した。基礎研究への投資を拡大する政府の方針を歓迎しつつ、坂口さんは「地方大学はどんどん疲弊している。選択と集中で一部の大学にサポートが集中するのは考え直すべきではないか」と提案した。北